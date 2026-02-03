Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo ya tiene los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Senado, aunque reconoció que habrá cambios en el proyecto. La jefa del bloque de La Libertad Avanza encabezó este martes una nueva reunión con senadores aliados, en medio de intensas negociaciones por los artículos vinculados a Ganancias y a los fondos provinciales.

El encuentro se realizó en las oficinas de la Unión Cívica Radical y se extendió durante la tarde. Allí, los bloques dialoguistas volvieron a plantear objeciones sobre el impacto fiscal de la iniciativa, especialmente por la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, que afectaría directamente los recursos de las provincias. También se discutió la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que sería financiado con recursos de la Anses.

“Hemos aceptado muchas propuestas y muchos cambios, pero los vamos a dar a conocer recién en el recinto. Nada va contra nuestra bandera fundamental que es la del superávit fiscal”, dijo Bullrich al salir de la reunión. La sesión fue confirmada para el 11 de febrero.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, será clave en la definición de los ajustes relacionados con Ganancias, uno de los principales reclamos de los gobernadores. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para asegurar apoyos y despejar resistencias.

Bullrich sostuvo que el acuerdo con los bloques aliados “está consolidado” y que ya cuentan con 44 voluntades para avanzar en el recinto. El oficialismo busca llegar al debate con un consenso amplio que permita aprobar la reforma sin sobresaltos.

En otro movimiento político, el senador neuquino Pablo Cervi oficializó su afiliación a La Libertad Avanza, acompañado por Karina Milei. Cervi había sido electo en alianza con los libertarios en su provincia, pero su vínculo con la UCR se fue deteriorando hasta que decidió sumarse formalmente al oficialismo.