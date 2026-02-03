En un duelo de equipos necesitados, Banfield recibe este martes desde las 19 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Florencio Sola, en lo que es el comienzo de la última jornada de partidos de la tercera fecha del Torneo Apertura. El Taladro suma solamente un punto, producto del empate 1-1 en su debut ante Huracán, y busca su primer triunfo frente al León, que tampoco pudo ganar desde su regreso a Primera. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Los dirigidos por Pedro Troglio, comprometidos con la permanencia, llegan de perder por la mínimar en la segunda fecha frente a Sarmiento, en Junín, y reciben a Estudiantes (RC) necesitados de un triunfo para empezar a hacerse fuerte de local. Entre el final de este año y el principio de 2026 ya son cuatro los duelos sin sumar de a tres: la última vez fue en el clásico ante Lanús el pasado 3 de noviembre. Rodrigo Auzmendi, buscado por varios clubes en este mercado, volvería a ser titular en el conjunto del Sur.

Del otro lado está Estudiantes de Río Cuarto, que transita su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino y, luego de igualar sin goles como local frente a Argentinos Juniors y de perder 2-0 ante Tigre en su presentación inicial, vuelve a salir de Córdoba con el objetivo de sumar su primer éxito desde su retorno. El equipo conducido por Iván Delfino podría tener el debut de Ramón Ábila, su refuerzo de mayor renombre en el mercado. Wanchope cerró su incorporación el pasado fin de semana y esta noche podría darse su primer partido.

Wanchope Ábila, el último refuerzo de Estudiantes RC para este Apertura. (Foto: Diario Puntal)

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Marcos López, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Tomás Adoryán; Ignacio Abraham, Juan Alfaro, Lautaro Ríos; Santiago López García, Bruno Sepúlveda y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes (Río Cuarto): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Sergio Ojeda, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Alejandro Cabrera, Martín Ganerone, Nicolás Talpone, Tomás González; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Sebastián Zunino.