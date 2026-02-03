En medio de un nuevo capítulo del conflicto judicial, Wanda Nara decidió salir al cruce de las declaraciones públicas realizadas por la defensa de Mauro Icardi. La empresaria habló en el programa DDM, por América TV, donde brindó un descargo telefónico en diálogo con Marina Calabró, dejando en claro que no piensa tolerar lo que considera mentiras y operaciones mediáticas en su contra.

Durante la charla, Wanda Nara se mostró firme al aclarar que la división de bienes con Mauro Icardi se realizó hace cuatro años y fuera de la Argentina. Según explicó, el acuerdo fue equitativo y se concretó en Italia, con un reparto 50 y 50, descartando así cualquier versión que indique un perjuicio económico hacia su expareja.

La conductora también se refirió a las acusaciones que circulan en redes sociales y fue contundente al señalar que, de haber existido algún robo o irregularidad, las denuncias judiciales habrían prosperado. En ese sentido, remarcó que nunca existió una causa que comprobara dichas versiones y que varias denuncias fueron desestimadas por la Justicia.

Uno de los puntos más fuertes de su testimonio tuvo que ver con la cuota alimentaria. Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi estaría pagando apenas el 3% de su salario, mientras mantiene una deuda que, con intereses, asciende a 600 mil dólares. Para la mediática, esta situación es inadmisible y genera un perjuicio directo a sus hijas.

Además, apuntó directamente contra Lara Piro y el equipo legal del futbolista, al considerar que el conflicto se estira innecesariamente por intereses económicos. Según expresó, el problema se resolvería de inmediato si se cumpliera con el pago correspondiente de los alimentos.

En relación a su presente personal, Wanda Nara afirmó que sostiene su nivel de vida gracias a su trabajo y no con dinero que pertenezca a sus hijas. Incluso, reveló que actualmente es ella quien cubre gastos que Mauro Icardi no estaría afrontando, y confirmó que una propiedad en Nordelta se encuentra embargada.

La empresaria también habló sobre la disputa por la restitución internacional de las niñas y aseguró que no tiene sustento real. Explicó que sus hijas mantienen contacto con su padre, pero que ya manifestaron no querer mudarse a Estambul, priorizando su estabilidad emocional y cotidiana.

Finalmente, Wanda Nara confirmó que la vivienda podría llegar a remate y mencionó la posibilidad de una compensación económica, la cual ya fue establecida en Italia. Según explicó, este tipo de pedidos son habituales cuando una mujer deja de trabajar durante años por una relación, cerrando así un descargo tan extenso como explosivo.