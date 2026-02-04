El Gobierno de Canadá confirmó el envío de una ayuda económica de aproximadamente 50 mil dólares canadienses para apoyar las tareas de combate de los incendios forestales en la provincia de Chubut.

La contribución se canaliza a través del Fondo Canadiense de Asistencia de Emergencia en caso de Desastres y será ejecutada por la organización Artículo41.org.

Según la información oficial, los recursos permitirán adquirir y distribuir equipamiento e insumos esenciales para reforzar la capacidad de respuesta de los brigadistas comunitarios, especialmente en la zona cordillerana.

Destino de los fondos y equipamiento clave

Apoyo directo a brigadistas comunitarios

Brigadistas que trabajan en el territorio detallaron que los fondos serán utilizados para:

Compra de motobombas

Reposición de mangas forestales dañadas por el fuego

Adquisición de equipos de protección personal

Construcción de reservorios de agua en zonas críticas

El objetivo es mejorar la respuesta ante el incendio forestal iniciado el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, uno de los focos más afectados en la región.

Un fondo para respuestas rápidas ante desastres

El Fondo Canadiense de Asistencia de Emergencia en caso de Desastres permite al gobierno canadiense actuar de manera rápida y flexible frente a crisis humanitarias urgentes en distintos países, como catástrofes naturales, epidemias y conflictos.

En este caso, la asistencia busca facilitar una respuesta inmediata a las comunidades afectadas por los incendios en Chubut.

Declaración oficial de Canadá

“Ante la emergencia, Canadá siempre se suma a la solidaridad. Esta ayuda contribuirá a aumentar la eficacia y la rapidez de la asistencia destinada a los lugares afectados por los graves incendios que impactan en la región cordillerana de Chubut”, expresó el embajador de Canadá en Argentina, Stewart Wheeler, a través de un comunicado oficial.

Incendios forestales y agenda internacional

La iniciativa se enmarca en el liderazgo internacional de Canadá en materia de incendios forestales, una de las prioridades de su Presidencia del G7 en 2025.

En ese contexto, el país impulsa una mayor cooperación entre naciones para fortalecer la prevención, preparación y respuesta frente a eventos extremos, en un escenario atravesado por la crisis climática.