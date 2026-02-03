Un fuerte temporal con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento sorprendió este martes a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano, luego de una jornada sofocante que superó los 37 grados de sensación térmica.

Las precipitaciones llegaron antes de lo previsto y se sintieron con fuerza en localidades como Gregorio de Laferrere y Merlo, donde vecinos registraron la caída de granizo y compartieron imágenes en redes sociales. “Parecía un tornado”, describió un usuario en un video que muestra cómo el viento arrasaba con objetos mientras la gente buscaba refugio.

En barrios porteños como Colegiales y Flores también se reportaron lluvias intensas, mientras que en Munro y Vicente López se sumó la actividad eléctrica. En La Plata, la previa al temporal dejó un cielo completamente oscuro en pleno horario de la tarde. “Se hizo de noche a las cuatro”, relató una vecina.

La llegada de la tormenta provocó un rápido descenso de la temperatura, que se ubicó entre los 25° y 27° grados hacia el final de la jornada.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el clima seguirá variable durante la semana: el miércoles se espera calor sostenido con máxima de 32°, el jueves podrían registrarse tormentas aisladas, y recién el viernes se prevé un descenso de temperatura con mejora del tiempo. El fin de semana se anticipa más estable, con máximas cercanas a los 29° y cielo mayormente despejado.