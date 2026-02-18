Un agente de policía cobra alrededor de dos millones de pesos en Neuquén

Durante la mañana de este miércoles se supo que los sueldos básicos de los efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén (tanto oficiales como suboficiales) no sólo superan a los de otras provincias (incluida Río Negro), sino también a los de la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y la Gendarmería nacional. Ahora se conoció que, con la sumatoria de distintos ítems salariales, un agente (es decir, la jerarquía más baja del escalafón) puede superar los dos millones de pesos de bolsillo.

Los básicos en la Policía de Neuquén son los siguientes: agente ingresante, $1.662.658,02 (sin antigüedad ni plus de ninguna clase); cabo (primeros años), $1.700.000; sargento (12 años de antigüedad), $2.000.000; comisario (20 años de antigüedad), $3.900.000.

Pero si a esas sumas se les agregan los componentes que hacen al total de la remuneración, la superan en forma considerable. Tal es así que según información a la que pudo acceder este medio, los sueldos de enero de 2026 fueron los que se detallan a continuación.

Un oficial ayudante con carga horaria 12x24 más plus de chofer 12x24 cobró $2.132.075,55 netos (pero con adicional por zona esa suma se elevó a $2.273.803,41); mientras que un oficial ayudante sin carga horaria, pero con plus por trabajo de chofer nivel 2 o 3 percibió $1.978.687,78 (y con adicional por zona se elevó a $2.120.415,65).

El gobernador Rolando Figueroa firmó el año pasado un decreto que fijó la pauta salarial, en línea con lo acordado con los gremios estatales.

La ecuación es similar para el caso de los suboficiales. De hecho, un agente con carga horaria 12x24 más plus por desempeñar funciones de chofer 12x24 cobró $1.934.174,58 (mientras que con adicional por zona esa suma se elevó a $2.060.070,37); al tiempo que un agente sin carga horaria, pero con plus de chofer nivel 2 o 3 cobró $1.780.786,81 (y con adicional por zona redondeó $1.906.682,61).

Los sueldos a los que se hizo mención corresponden a las dos jerarquías iniciales, tanto en el caso de los oficiales como en el de los que en la jerga policial se conoce como “personal de tropa”. Son salarios que, por estar en la base de ambas pirámides, sirven como testigos o referencia.

En el caso de los oficiales, la suma salarial corresponde a un oficial ayudante ingresante con el plus por horarios rotativos (a eso refiere el 12x24) y por cumplir funciones de chofer.

La zona, en cambio, refiere a la prestación de servicios fuera del área capital (con cabecera en la ciudad de Neuquén), y el incremento es del ocho por ciento sobre los haberes. En el caso de los suboficiales la ecuación es la misma, pero parte de sueldos que naturalmente son distintos a los de los oficiales.

Ambas carreras han sido jerarquizadas en la provincia de Neuquén y por eso la diferencia salarial respecto de otras policías y de las fuerzas nacionales. A eso se suman las posibilidades concretas de ascender, en el caso de oficiales hasta jefe; y en el caso de suboficiales, hasta suboficial mayor.