Isabella, Olivia y Valentina entre las mujeres; Benjamín, Gael y Valentín entre los varones. Esos fueron los nombres más elegidos por las familias de Río Negro en 2025, según los datos oficiales elaborados por el Registro Nacional de las Personas y recabados por el Registro Civil provincial al 30 de enero de 2026.

Además, la lista se completa con nombres que mezclan tradición y actualidad: Sofía, Jazmín, Emma, Mia, Emilia y Martina siguen siendo apuestas seguras. A ellas se suman opciones con impronta más distintiva como Ámbar, Aitana, Zoé o Franchesca, que muestran una clara apertura hacia sonidos globales. También aparecen Victoria, Renata, Abigail, Alma, Catalina, Delfina y Luz, nombres que nunca pasan de moda y que vuelven generación tras generación.

En tanto, entre los varones, el ranking masculino no termina ahí. Mateo, Bautista y Enzo continúan en los primeros puestos, junto a Giovanni, Liam y Noah, que evidencian una marcada influencia extranjera. Julián, Bastián, Ezequiel y Benicio completan una lista donde conviven tradición y novedad.

Y si se mira con atención, aparecen nombres que ya se instalaron en la última década: Valentino, Tomás, Agustín, Felipe y Lorenzo. Incluso emergen opciones como Elian y Editan, que empiezan a ganar terreno y muestran cómo las familias buscan diferenciarse sin perder musicalidad.

Los datos, elaborados por la Dirección Nacional de Población en base a los registros administrativos del RENAPER, no solo revelan preferencias. También cuentan cómo cambian las generaciones. Hace veinte años dominaban los nombres bíblicos y tradicionales. Hoy conviven con propuestas más cortas, internacionales y con fuerte presencia en series, redes y cultura pop.