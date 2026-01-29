La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comprobó que el domicilio presentado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para mudar su sede social a Pilar no existe, por lo que adelantó que impugnará formalmente la solicitud de traslado.

Según informaron desde el organismo, funcionarios de ARCA recorrieron la zona indicada por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, pero no encontraron ninguna edificación que funcione como sede institucional. La dirección denunciada, ubicada sobre la calle Mercedes, no figura en la numeración oficial, que llega solo hasta el 900. A partir de allí, el área está compuesta únicamente por terrenos baldíos.

Durante la inspección, los agentes detectaron un lote cercado con un cartel que anuncia la futura construcción de una sede social y un museo, aunque no se hallaron construcciones ni documentación que respalde la existencia actual de un domicilio operativo de la AFA en ese lugar.

Ante este escenario, ARCA notificó a la entidad deportiva que el domicilio informado no pudo ser localizado y comunicó que avanzará con la impugnación del trámite, al considerar que no cumple con los requisitos fiscales y registrales exigidos para un cambio de sede legal.

El intento de traslado de la AFA generó controversia en el marco de una causa judicial vinculada a la compra de una propiedad en Pilar, relacionada con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. En ese expediente surgieron fuertes diferencias sobre cuál debía ser la jurisdicción competente para continuar la investigación.

La semana pasada, la Cámara Federal de San Martín resolvió que el juez de Campana Adrián González Charvay continúe al frente de la causa, al considerar válida la dirección en Pilar presentada por la AFA. El fallo sostuvo que las maniobras bajo análisis tendrían su eje en ese distrito, lo que justificaría la competencia del juzgado de Campana.

Sin embargo, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky expresó una postura contraria y remarcó que el núcleo de la investigación es la propia Asociación del Fútbol Argentino, cuya sede histórica se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Según su planteo, los hechos investigados no se centran en una vivienda de Pilar, sino en el manejo de fondos de la entidad, con operaciones vinculadas a cuentas corporativas radicadas en CABA.