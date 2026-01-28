Patricia Bullrich recibirá este viernes a la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado por tres adolescentes en Santa Fe, en un encuentro que se da en medio del fuerte impulso del oficialismo para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. De la reunión también participará Bruno Rugna, abogado de la familia de la víctima.

El encuentro se produce mientras La Libertad Avanza busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, un debate que volvió a instalarse con fuerza tras el crimen de Jeremías. El joven fue atacado a puñaladas por tres adolescentes en un hecho de extrema violencia que quedó registrado en video. De los agresores, solo una adolescente de 16 años permanece detenida, mientras que los otros dos, de 14 y 15, no pueden ser juzgados penalmente por su edad.

Bullrich, principal impulsora del proyecto en el Senado, volvió a tomar el caso como ejemplo para reclamar cambios en la legislación vigente. La legisladora sostuvo que la edad no puede seguir siendo una excusa frente a delitos graves, y cuestionó duramente a sectores políticos que, según afirmó, frenaron durante años la reforma del régimen penal juvenil.

Desde la defensa de la familia, Rugna remarcó que el asesinato de Monzón representa un punto de inflexión y una oportunidad para avanzar en una modificación legal largamente postergada. El abogado adelantó que buscarán la pena más alta posible para la única imputada punible del caso, una condena que podría llegar a los 15 años de prisión.

Además, Rugna trabaja junto a los familiares de Jeremías para impulsar lo que denominan la “ley Jeremías”, una iniciativa que apunta a sentar un precedente y acelerar el debate parlamentario sobre la imputabilidad de menores. En paralelo, la familia encabeza marchas y campañas de recolección de firmas para visibilizar el reclamo y presionar al Congreso.

Mientras tanto, el caso sigue generando un fuerte impacto social y político, y se consolida como uno de los principales argumentos del oficialismo para avanzar con una reforma que promete reabrir un debate sensible y profundo en la agenda pública.