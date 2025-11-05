El adolescente de 16 años, que planeaba un tiroteo en la escuela de Caballito donde había asistido con anterioridad, será sometido a peritajes psiquiátricos por orden de la jueza federal María Servini, quien lleva el caso desde su detención.

La misma titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica y la causa fue caratulada como "intimidación pública". El menor había considerado realizar el ataque en el colegio Educativo Modelo del barrio porteño de Caballito, institución al que asistía con anterioridad ya que actualmente era alumno regular de la escuela Miguel Hernández.

El pasado lunes se realizó un megaoperativo en el inmueble que se encuentra sobre la avenida Juan Bautista Alberdi en el que agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal concretaron el arresto. Se secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil); cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”; y una carta de despedida ante un posible suicidio.

Según una persona cercana al joven, el adolescente está con tratamiento psicológico por depresión y que esta semana le iban a realizar estudios para empezar a medicarlo. Encontraron inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich, autor de la masacre de Carmen de Patagones.