En la antesala de una semana clave para el Senado, el legislador cordobés Luis Juez formalizó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza. El pase, confirmado por fuentes legislativas, consolida un nuevo respaldo para el Gobierno en una cámara donde cada voto resulta determinante.

Juez había llegado al Senado por el PRO, pero tiempo después conformó el monobloque del Frente Cívico. Ahora, con su desembarco en la bancada libertaria, el oficialismo suma un apoyo que puede resultar decisivo en votaciones ajustadas y en la estrategia parlamentaria de las próximas semanas.

El movimiento político se produce en la previa de una agenda intensa en la Cámara alta, que comenzará el martes con la designación de autoridades. El jueves está previsto el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y la ley de Glaciares, mientras que el viernes se buscará avanzar con la sanción de la reforma laboral, uno de los proyectos centrales para el Ejecutivo.

En ese contexto, la incorporación del senador cordobés fortalece la posición del oficialismo de cara a debates que prometen alta tensión política. Si bien Juez ya venía acompañando varias iniciativas del Gobierno, su pase formal al bloque libertario ordena el esquema interno y envía una señal clara sobre el alineamiento legislativo.

El Senado se prepara así para una semana decisiva, con cambios en su mapa político y proyectos sensibles en discusión, donde el nuevo equilibrio de fuerzas podría incidir directamente en el resultado de las votaciones.