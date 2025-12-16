El oficialismo logró dictamen favorable para el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados y se prepara para llevar ambas iniciativas al recinto este miércoles, con el objetivo de aprobarlas en una sesión clave para el Gobierno.

La Libertad Avanza consiguió el respaldo del PRO, la UCR, el MID y de legisladores vinculados a gobernadores de Misiones, Tucumán, San Juan y Catamarca, lo que permitió avanzar con el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

El dictamen del Presupuesto 2026 reunió 28 firmas, con apoyo de bloques aliados y seis disidencias, mientras que el kirchnerismo presentó un dictamen alternativo con 18 adhesiones. También hubo un tercer despacho de minoría impulsado por el interbloque Provincias Unidas. De este modo, el debate llegará al recinto con posiciones claramente diferenciadas entre el oficialismo y la oposición.

Además, el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria obtuvo dictamen con 28 firmas, aunque con algunas disidencias, y también fue objetado por Unión por la Patria, que presentó su propia propuesta. Esta iniciativa busca establecer reglas permanentes para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y preservar el valor de la moneda.

En paralelo, el proyecto de Inocencia Fiscal logró un amplio respaldo, con 44 firmas, lo que refuerza las expectativas del Gobierno de avanzar rápidamente con su aprobación en la Cámara baja.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, destacó que el eje central del Presupuesto enviado por el presidente Javier Milei es el equilibrio fiscal. En ese sentido, subrayó que se trata de un cambio estructural para la Argentina, al plantear que el Estado debe gastar únicamente lo que recauda y dejar atrás el déficit permanente.

Bornoroni remarcó que un presupuesto ordenado brinda previsibilidad y estabilidad, tanto para los ciudadanos como para los mercados, y afirmó que la aprobación del proyecto permitirá mostrar al mundo que la Argentina cuenta con reglas claras y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Según el dictamen, el Presupuesto 2026 prevé una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario, con una estimación de superávit superior a los $2,7 billones y gastos totales, entre corrientes y de capital, por más de $148 billones. Con estos números, el Gobierno busca consolidar su programa económico y reforzar su compromiso con el orden fiscal.