Tras 42 días de recuperación y rehabilitación bajo el control de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, informaron con emoción que el Lechuzón orejudo rescatado por un vecino volvió a su hábitat natural.

El animal había sido encontrado a principios de noviembre por un vecino de Neuquén en zona de chacras y se encontraba herido. Al verlo allí lo agarró y llevó hacia la Subsecretaría para su atención veterinaria. El ave, una especie autóctona de la región, tenía lesiones que comprometían su salud.

De ahí en más comenzó un trabajo dedicado encabezado por la Directora de Educación Ambiental, Fernanda Gauna, quien contó con el asesoramiento médico del veterinario Santiago Akrich, el acompañamiento de la Asociación Civil Nacurutu y el apoyo del área para rehabilitar, alimentar y por fin restablecer el ave a su hábitat natural.

Desde la Subsecretaría expresaron que "la liberación fue un momento único, lleno de expectativa y asombro. Se realizó en el área natural protegida Parque Ribereño Río Neuquén, y nos acompañaron chicos y chicas que pudieron vivenciar con respeto y cariño la importancia de cuidar nuestra fauna silvestre", comentaron.

Las autoridades aprovechan para recordar nuevamente que en caso de encontrar animales silvestres, se debe contactar a las autoridades competentes y actuar con responsabilidad, para que lo puedan atender rápidamente y se evite más daño a las especies nativas.

En caso de encontrar fauna silvestre en peligro, se recomienda comunicarse con la Dirección de Fauna Provincial o con las autoridades locales para recibir orientación y colaboración en el proceso de rescate y preservación.