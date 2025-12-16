Lejos de los escenarios multitudinarios pero rodeada de afectos, Cazzu eligió celebrar sus 32 años con una fiesta pensada a su medida. En Buenos Aires, la cantante reunió a su círculo más cercano para una noche relajada, atravesada por la música, la risa y una energía que dejó en claro el gran momento personal y profesional que atraviesa.

El festejo se realizó en la previa de su cumpleaños, con la idea de esperar la medianoche junto a sus amigos. Sin grandes protocolos ni poses impostadas, la escena tuvo más de encuentro entre pares que de evento mediático. Los videos que circularon después mostraron a una Cazzu cómoda, suelta y disfrutando cada instante.

Para la ocasión, la artista apostó por una estética que ya es parte de su universo. Vestida de rojo, con un conjunto de short y top, sumó cuernos similares a los que usó en el clip de Dolce, uno de los temas más comentados de su último trabajo discográfico. Sus invitados acompañaron el clima con looks en la misma paleta, entre negro y rojo, reforzando una identidad compartida.

Uno de los momentos más significativos de la noche llegó al soplar las velitas. La torta tenía una frase simple pero contundente: “Libre Soy”. El gesto no pasó inadvertido y fue leído por muchos como una declaración de principios, en sintonía con la etapa artística que viene mostrando en los últimos meses.

La música fue protagonista durante toda la celebración. A cargo del DJ Kevo, la pista se mantuvo activa entre hits, karaoke y canciones que forman parte de la historia personal de Cazzu. En ese tramo apareció uno de sus ídolos de siempre, Chayanne, con clásicos como Provócame y Fiesta en América, que cantó junto a sus amigos sin filtro ni solemnidad.

También hubo espacio para sus propios temas. En un clima de complicidad, el grupo coreó Con Otra, uno de los mayores éxitos de la cantante, que marcó récords de reproducciones y consolidó su lugar como una de las artistas más influyentes del momento. No fue un show: fue una celebración compartida.

Entre risas, bailes y gestos espontáneos —como repartir uvas entre los invitados—, la noche avanzó sin rigidez. Más que una fiesta armada para mostrarse, fue un festejo vivido puertas adentro, donde Cazzu se permitió ser simplemente Julieta, acompañada por quienes la conocen desde siempre.

Así, la artista celebró sus 32 años combinando trabajo, afectos y disfrute. Sin discursos grandilocuentes, pero con señales claras de una etapa de crecimiento, libertad y disfrute que se refleja tanto en su música como en la manera en la que eligió festejar este nuevo año de vida.