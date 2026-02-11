Un robo que encendió la alarma

Un matrimonio regresó a su casa en el barrio Centro Oeste, en la capital neuquina, durante la madrugada y encontró el portón forzado y el interior completamente revuelto. Del lugar faltaba su Renault Clio y distintos objetos de valor, entre ellos dispositivos electrónicos, documentación personal y llaves de otros vehículos.

La denuncia activó una investigación de la División Robos y Hurtos, que comenzó a reconstruir cada movimiento vinculado al hecho.

Seguimiento, cámaras y redes sociales

Los investigadores realizaron entrevistas a las víctimas, analizaron cámaras de seguridad y llevaron adelante tareas de ciberpatrullaje en redes sociales. También trabajaron sobre patrones de modalidad delictiva para establecer posibles conexiones.

Con esa información identificaron domicilios en el barrio Hipódromo que podían estar vinculados con el robo y solicitaron órdenes de allanamiento.

La fuga que terminó en detención

Durante tareas de vigilancia previas a los procedimientos, los efectivos detectaron a dos jóvenes que intentaron escapar al advertir la presencia policial. Los alcanzaron e identificaron: tenían 22 y 19 años.

En ese momento, los sospechosos arrojaron un arma de fuego tipo revólver y envoltorios con cannabis sativa. También les secuestraron un teléfono celular. Ambos quedaron demorados.

Lo que apareció en los allanamientos

Con las órdenes judiciales en mano, la Policía ingresó a los domicilios señalados. En uno de ellos encontraron el Renault Clio robado, que presentaba sustitución de dominio, y demoraron a otro joven de 22 años.

En otro inmueble secuestraron vehículos con pedido de secuestro vigente, documentación apócrifa, armas, joyas y herramientas utilizadas para robos. Además, hallaron una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, con un peso total superior a 66 gramos.

El procedimiento también derivó en nuevas demoras de personas mayores de edad.

Todo a disposición de la Justicia

Los vehículos, las armas, la droga y el resto de los elementos incautados quedaron bajo resguardo judicial. Las personas demoradas fueron puestas a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con las imputaciones correspondientes.

La investigación, que comenzó con el robo a una vivienda, terminó exponiendo un entramado más amplio que incluyó autos con pedido de secuestro, documentación falsa y estupefacientes.