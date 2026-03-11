Los argentinos pasaron más tiempo conectados en 2025 y el uso de internet siguió creciendo en todo el país. Un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que durante el último tramo del año pasado los accesos a la red aumentaron un 4,1% en comparación con el mismo período de 2024, una señal del avance sostenido de la conectividad en hogares y organizaciones.

Los datos corresponden al cuarto trimestre de 2025 y muestran que el promedio de accesos a internet fijo alcanzó los 8.516.515, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el uso de servicios digitales en Argentina.

El mayor volumen de conexiones proviene de los hogares. Dentro de los accesos fijos, los residenciales representaron la gran mayoría, con 8.054.330 conexiones, lo que implica una suba interanual del 3,9%. En paralelo, los accesos fijos correspondientes a organizaciones sumaron 462.185, con un crecimiento más acelerado del 6,5% frente al mismo trimestre del año anterior.

El crecimiento también se reflejó en el uso desde celulares. Las conexiones móviles promediaron 40.419.638 accesos durante el último trimestre de 2025, lo que significa un aumento del 3,8% interanual.

En este segmento, los accesos móviles residenciales alcanzaron los 36.130.157, con una variación positiva del 3,4%, mientras que las conexiones móviles utilizadas por organizaciones llegaron a 4.289.481, marcando un incremento del 7,2%.

La evolución mensual también mostró subas constantes. Entre octubre y diciembre de 2025, los accesos a internet fijo registraron 8,475 millones, 8,533 millones y 8,541 millones respectivamente, con aumentos interanuales que oscilaron entre el 4% y el 4,2%.

En diciembre de 2025, los accesos residenciales concentraron el 94,6% del total de conexiones fijas, mientras que las organizaciones representaron el 5,4%, aunque con un crecimiento más fuerte en términos porcentuales.

La tendencia se repite en el uso móvil. Durante los últimos tres meses del año, los accesos desde dispositivos móviles se mantuvieron en torno a los 40 millones de conexiones, con subas interanuales de 4,5% en octubre, 3,8% en noviembre y 3,2% en diciembre.

Al cierre del trimestre, los accesos móviles residenciales explicaron el 89,3% del total, con una mejora del 2,7% interanual, mientras que los correspondientes a organizaciones representaron el 10,7% y crecieron 7,3%.

El informe también identificó las jurisdicciones con mayor nivel de acceso a internet. Según el relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca encabezaron el ranking durante el cuarto trimestre de 2025.

Los números reflejan un escenario en el que la conectividad continúa expandiéndose, impulsada tanto por el uso doméstico como por la digitalización creciente de empresas, organismos y servicios en todo el país.