Mientras el Mundial empieza a asomar en el horizonte, los futbolistas argentinos que se destacan en las grandes ligas de Europa atraviesan un presente brillante. Goles, liderazgo y actuaciones decisivas marcan el camino de varios jugadores que llegan en gran forma y alimentan la ilusión de Lionel Scaloni de cara a la próxima cita mundialista.

Uno de los nombres que lidera esta lista es Lautaro Martínez. El capitán del Inter de Milán continúa demostrando su jerarquía en el fútbol italiano y ya acumula 18 goles en lo que va de la temporada entre todas las competencias. El Toro sigue siendo la gran referencia ofensiva del conjunto nerazzurro y uno de los delanteros más determinantes del continente.

Otro de los argentinos que atraviesa un momento espectacular es Joaquín Panichelli. El delantero del Racing de Estrasburgo se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol francés y ya suma 17 goles en la temporada. Sus números lo posicionan como uno de los atacantes más efectivos de la Ligue 1 y su rendimiento empieza a llamar la atención en el radar de la Selección argentina, con la ilusión de meterse en la consideración de Scaloni para el Mundial.

En el tercer lugar aparece Julián Álvarez, la “Araña”, que sigue siendo una pieza clave en el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone. El delantero argentino atravesó un breve período sin goles que generó algunas críticas, pero lejos de entrar en polémicas respondió dentro de la cancha: volvió a marcar en la Champions League y ratificó que su jerarquía permanece intacta en uno de los equipos más competitivos de España.

Otro de los argentinos que pisa fuerte en Europa es Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea no solo se consolidó como una de las figuras del equipo londinense, sino que además se ganó la capitanía del conjunto inglés. Tras algunas críticas en sus primeros meses en el club, debido a la millonaria cifra que pagaron por su pase, el campeón del mundo respondió con fútbol y personalidad. En la actual temporada ya suma 12 goles con la camiseta de los Blues, números que reflejan su influencia en el equipo.

Así, a pocos meses de que comience el Mundial, varios futbolistas argentinos llegan en un gran nivel en las ligas más exigentes del planeta. Una señal alentadora para la Selección, que sueña con volver a ser protagonista de la mano de una generación que sigue dejando su huella en el fútbol europeo.