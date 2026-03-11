Tener un buen descanso es un objetivo al que una gran cantidad de personas les cuesta alcanzar. Por esto, hay varios métodos que se utilizan para conciliar el sueño pero que en ocasiones no tienen un sustento científico que lo respalde.

La doctora Gabriela Arbio, médica especialista en trastornos del sueño, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "el silencio y la oscuridad son de los tantos requisitos, así como también la temperatura ambiental". Arbio explicó que la luz blanca o luces azules afectan a las células que se relacionan con el ritmo circadiano. "Cualquier impacto de pequeña luz que puede venir de la calle o incluso la pequeña lucecita de un televisor o de un aire acondicionado puede tener un efecto particularmente nocivo sobre mi descanso" resaltó.

Por esto, recurrir al uso del antifaz permite tener un descanso de mejor calidad, "impide que esa luz influya en la secreción de melatonina, la hormona que secretamos todas las personas para poder empezar a inducir el sueño", describió la especialista. Ella recomendó "tratar de buscar un antifaz que no tenga demasiada presión por el elástico, que sea de una tela fina como la seda o alguna tela suave. No necesariamente tiene que ser algo incómodo, porque hay personas que perciben los antifaces muy grandes como demasiada presión sobre el rostro".

Este elemento también puede resultar útil para aquellas personas que trabajan de noche y deben descansar durante el día. "A la hora de descansar van a tener el impacto de la luz, a pesar de tener cortinas para bloquear su ingreso. Entonces los antifaces, en el caso de trabajadores nocturnos que duermen de día, están recomendados" destacó Arbio.

El silencio es otro de los requisitos para descansar bien. "El uso de tapones en los oídos también está recomendado, sobre todo en las grandes ciudades donde existe contaminación sonora. Tenemos ruidos en la calle: pasa el camión de la basura, colectivos, taxis, ambulancias. Todo eso ayuda a crear una barrera para que mi cerebro quede lo más aislado posible de cualquier interruptor externo que pueda alterar mi descanso" explicó la médica.

Usar una cinta en la boca a la hora de dormir se convirtió en una tendencia

La doctora Arbio destacó que con respecto a las cintas se utilizan muchas veces en la boca, "no hay una recomendación desde la Sociedad Argentina de Medicina del Sueño ni de sociedades internacionales que avalen el uso para dormir mejor". La profesional incluso resaltó que podría ser peligroso "porque la persona que ronca o respira por la boca es porque no tiene una buena respiración nasal. Entonces lo que tenemos que buscar es la causa. Además puede provocar lesiones en la piel porque esas cintas o broches no sabemos si pueden dañarla o lesionarla como efecto secundario".

"Lo que yo recomiendo siempre es tener un ambiente adecuado: mantener una temperatura de aproximadamente 18 grados, tratar de que el dormitorio sea fresco y que todo invite a dormir. Poner luces tenues o cálidas, no luces demasiado blancas. Y otra recomendación es no tener dentro del dormitorio ningún tipo de pantallas" aclaró. La especialista advirtió que "aunque tengamos el celular en silencio o en modo avión, las ondas electromagnéticas cuando lo dejamos al lado de la cama, en la mesita de luz, interfieren con el descanso. Si es por una cuestión de tener una alarma para levantarnos, utilicemos una silla o algo donde poner el celular, pero a más distancia de la cabeza".

El 11 de marzo se celebra el Día Mundial de la Siesta

La conmemoración fue instaurada en Estados Unidos en 1999 por William Anthony y su esposa Camille, ambos especialistas en salud mental. El propósito de este día era concienciar sobre los beneficios de la siesta para la salud, especialmente para quienes llevan un estilo de vida ajetreado. "Lo que recomendamos los expertos en sueño es que las siestas son buenas cuando son cortas. Hablamos de 20 o 30 minutos que ayudan a ser reparadoras y a restaurar un poquito la energía para llegar al final del día" explicó la doctora Arbio. "Recomiendo que sean cortas y no demasiado tarde. Si hago una siesta después de las seis de la tarde, obviamente puede interferir con el descanso nocturno" concluyó.

La entrevista completa: