Una camioneta cayó este miércoles por la tarde en la alcantarilla que bordea la calle Lola Mora, cerca de Ruta 40, en San Martín de los Andes. El hecho generó un operativo de emergencia en el sector.

Dentro del vehículo viajaban dos adultos y un menor, quienes quedaron dentro del canal luego de que la camioneta se saliera de la cinta asfáltica. Según la información preliminar, los tres ocupantes sufrieron lesiones leves.

Tras el hecho, personal de Bomberos Voluntarios se dirigió al lugar para asistir a las personas involucradas y colaborar en las tareas de rescate.

Un punto con antecedentes de accidentes

El sector donde ocurrió el incidente registra antecedentes de siniestros similares. De acuerdo al portal local Lacar Digital, al menos cuatro vehículos cayeron en ese mismo punto en los últimos años.

Vecinos y conductores señalan que el problema estaría vinculado a la falta de guardarraíl o barreras de contención en el borde del canal que acompaña la traza de la calle.

Operativo y precaución para circular

El hecho provocó la movilización de equipos de emergencia y Bomberos Voluntarios hacia la zona de calle Lola Mora y Ruta 40.

Las autoridades solicitaron precaución al circular por el sector, para facilitar el trabajo de los vehículos de emergencia que intervinieron en el operativo.