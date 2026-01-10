El agua avanzaba sin dar tregua y el auto comenzaba a desaparecer. En cuestión de minutos, una escena cotidiana se transformó en un drama que pudo terminar en tragedia. Un video que se viralizó en las últimas horas expuso el momento exacto en el que una pareja quedó atrapada dentro de su vehículo, arrastrado por la corriente durante las inundaciones que golpearon a la provincia de Salta.

El hecho ocurrió tras un fuerte temporal en el Valle de Lerma, sobre la ruta nacional 68, a la altura de La Merced. Las intensas lluvias provocaron anegamientos repentinos y el vehículo, con dos personas en su interior, fue llevado por el agua luego de perder la traza de la ruta.

Las imágenes muestran la desesperación del momento y, al mismo tiempo, la rápida reacción de los vecinos que se encontraban en el lugar. Desde una zona más elevada, improvisaron un operativo de rescate sin equipamiento ni asistencia oficial: cuerdas, gritos y coordinación fueron las únicas herramientas frente a una corriente cada vez más violenta.

Primero, lograron asistir a la mujer, quien salió del auto visiblemente conmocionada y pudo ponerse a salvo. Luego, el rescate continuó con el hombre, que permanecía sobre una parte del vehículo aún visible mientras el agua seguía subiendo. En una maniobra de altísimo riesgo, se lanzó al agua, logró sujetarse a la cuerda y fue arrastrado hasta tierra firme.

Poco después, el automóvil terminó completamente sumergido. A pesar de la magnitud del episodio, no se registraron víctimas fatales y solo hubo daños materiales, un desenlace que muchos calificaron como milagroso.

El video recorrió las redes sociales y volvió a poner en foco la violencia de los temporales y los peligros de circular durante condiciones climáticas extremas. También dejó una imagen clara: la solidaridad y la rápida acción de los vecinos fueron clave para evitar una tragedia que estuvo a segundos de consumarse.