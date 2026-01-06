Un argentino de 54 años fue detenido en la ciudad chilena de Punta Arenas. El hombre se encontraba prófugo de la Justicia y era buscado tras ser acusado de abusos sexuales reiterados contra su hijastra, tras un operativo llevado a cabo tras una notificación emitida por la Interpol.

El sujeto fue apresado por la Policía de Investigaciones (PDI) luego de confirmarse que se encontraba en territorio chileno. Su detención fue el resultado de un operativo conjunto entre la OCN Interpol Santiago y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Punta Arenas.

La orden de detención fue emitida por la Corte Suprema de Chile a pedido de la Justicia argentina, según un informe de La Opinión Austral. El hombre está acusado de haber cometido delitos sexuales graves contra una menor de edad en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, entre los años 2009 y 2014.

La causa se inició en Argentina y derivó en el pedido de captura internacional al comprobarse que el sospechoso había salido del país y, según indicó el subcomisario Carlos Arias de la OCN Interpol Santiago, el sujeto “habría abusado de manera reiterada de una menor, manteniéndola bajo amenazas y generándole temor a represalias para asegurar su silencio”.

Luego de ser apresado, se constató que el hombre residía en Chile con situación migratoria irregular, por lo cual fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde el tribunal resolvió dictar prisión preventiva, medida que se mantendrá vigente mientras avanza el proceso de extradición hacia la Argentina.