El presidente Javier Milei viajará el próximo viernes 16 de enero a la provincia de Córdoba para participar del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos de música popular más convocantes del país. El mandatario será parte de una de las noches centrales del festival, en una jornada que tendrá como figura principal al Chaqueño Palavecino.

Según trascendió, Milei tenía previsto asistir a la apertura del evento, pero finalmente decidió postergar su presencia para el cierre de la semana. La grilla artística de esa noche incluirá además a El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo, en un espectáculo que reunirá a miles de personas en la ciudad cordobesa.

Las entradas para el festival tienen valores que van desde los 48 mil pesos para el público general hasta 25 mil pesos para jubilados, en una edición que mantiene altas expectativas de convocatoria.

El propio presidente había anticipado su viaje a Córdoba a través de sus redes sociales, al responderle a un usuario que le consultó sobre sus próximas visitas al interior del país. “1) Córdoba 2) PBA”, escribió Milei en su cuenta de X, confirmando también una futura bajada a la provincia de Buenos Aires.

La visita se dará en un contexto político particular, marcado por un vínculo complejo entre la Casa Rosada y el gobierno provincial que encabeza Martín Llaryora. Sin embargo, desde el entorno presidencial aclararon que no hay previstas actividades partidarias durante esta visita, que estará centrada exclusivamente en el evento cultural.

En el marco de la estrategia de expansión territorial de La Libertad Avanza, el oficialismo apunta a concretar al menos dos recorridas mensuales por distintas provincias, con el objetivo de fortalecer la presencia del espacio en el interior del país de cara al escenario electoral de 2027.

Córdoba será así la primera provincia que Milei visitará en este 2026, un distrito clave donde el principal referente libertario es el diputado Gabriel Bornoroni. A comienzos de diciembre, el presidente y Karina Milei ya habían estado en el territorio mediterráneo junto al diputado electo Gonzalo Roca, tras los comicios legislativos de octubre.