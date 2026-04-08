Una nueva muestra de "estados alterados" tuvo lugar este martes en la La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Allí, a raíz de una discusión de tránsito, una motociclista habría atacado con un arma blanca a otra persona que, para defenderse, decidió sujetarla en el suelo.

El cruce de las calles 12 y 58 en La Plata fue el escenario de una violenta situación que protagonizaron dos mujeres. Situación que, de manera parcial, fue registrada en un video que circuló por las redes sociales.

La esquina de las calles 12 y 58 en la ciudad de La Plata - Captura Google Maps

En el suelo, una mujer sujeta a la otra. “Mirá como está, violeta”, advirtió una persona que estaba presenciando todo. Todo sucedía ante la mirada de otros automovilistas y peatones que circulaban por el lugar.

“Salí de arriba”, le exige una de los testigos a la mujer de remera naranja. Sin soltar a la persona que mantenía reducida, ella negó que estuviese asfixiándola: “No estoy arriba de ella”.

Todo se habría originado por un roce entre un automóvil y la motocicleta. Según versiones, la motociclista atacó con un cuchillo. Sin embargo en el video no se logra ver la presencia del arma blanca.

Versiones cruzadas

Tras el arribo de agentes de la policía, la motociclista se fue en la moto. Al parecer habría radicado la denuncia en la comisaría 9° de La Plata con su versión de los hechos.

A través de un extenso posteo en las redes sociales, Adriana Mercedes Bunirigo, abuela de la mujer de remera naranja, relató la otra campana: a su nieta no le habrían tomado la denuncia y, en su lugar, recibió evasivas en la comisaría.