La investigación por el robo de medicamentos en el sistema de salud sumó un nuevo capítulo con la aparición de Chantal Leclercq, una médica residente que reconoció haber sustraído propofol del Hospital Rivadavia para consumo personal.

Leclercq, conocida como “Tati” en su entorno, se desempeñaba como residente de tercer año en anestesiología en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, donde ocurrieron parte de los hechos investigados. Su nombre cobró relevancia tras ser señalada como una posible intermediaria entre el anestesista fallecido Alejandro Zalazar y Delfina “Fini” Lanusse, una de las principales implicadas en la causa.

En las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a la médica, uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Tigre. Si bien no se encontraron fármacos, se incautaron dispositivos electrónicos que serán peritados.

Durante una reunión con autoridades, Leclercq admitió haber tenido contacto frecuente con Lanusse y haber participado en encuentros donde se consumían sustancias tanto recreativas como de uso quirúrgico. En su declaración, reconoció haber utilizado propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, y afirmó que estos medicamentos fueron sustraídos del hospital, aunque su consumo se realizaba fuera del ámbito laboral. También indicó que mantuvo un vínculo de amistad con Zalazar y que consumieron propofol juntos en una ocasión, en un contexto ajeno a la actividad médica.

Si bien su testimonio es considerado clave, por el momento no fue imputada. La investigación tiene como principales acusados a profesionales vinculados al uso indebido de fármacos en encuentros conocidos como “viajes controlados”.