Lanús inició su camino en la Copa Libertadores con una caída en tierras brasileñas. En un duelo equilibrado y de trámite cerrado, el equipo de Mauricio Pellegrino no logró sostener la paridad y terminó perdiendo 1 a 0 frente a Mirassol, que aprovechó su momento y golpeó en el complemento.

El conjunto argentino mostró una imagen competitiva en el estadio Campos Maia, ante un rival que hacía su debut absoluto en el certamen continental. Durante gran parte del encuentro, el Granate se mantuvo ordenado, disputó cada pelota y logró incomodar a un equipo local que, sin brillar, fue paciente y efectivo.

La diferencia llegó a los 14 minutos del segundo tiempo. Tras una pelota parada, João Victor ganó en las alturas y, con un certero cabezazo, venció a Nahuel Losada para marcar el único tanto de la noche. La asistencia fue de Reinaldo, en una jugada que expuso una desconcentración defensiva que Lanús pagó caro.

A partir del gol, Mirassol encontró espacios y generó algunas situaciones claras para ampliar la ventaja, aunque el equipo argentino logró sostenerse en partido. Sin embargo, le faltó profundidad en los metros finales para inquietar con peligro real al arco rival.

Más allá del resultado, Lanús dejó una imagen aceptable en su estreno internacional. No fue superado ampliamente, pero tampoco le alcanzó para llevarse algo de Brasil. El equipo de Pellegrino deberá ajustar detalles, sobre todo en la contundencia y la atención en jugadas puntuales, si quiere hacerse fuerte en el grupo.

En un arranque exigente, el Granate ya sabe que en la Copa Libertadores no hay margen para distracciones: Mirassol lo golpeó en el momento justo y lo dejó sin nada en su primera presentación.