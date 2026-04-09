El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó la estrategia provincial para impulsar la obra pública durante una entrevista en C5N con el periodista Gustavo Sylvestre. El mandatario señaló que la provincia logró independencia financiera para avanzar con proyectos de infraestructura.

Ante la pregunta del conductor por la complicación de varias provincias para lograr obra pese a la negativa del gobierno nacional, valoró las condiciones macroeconómicas fijadas por el mismo: “Fueron claras las reglas de juego, la macro se ordenó y nos dio previsibilidad para la Obra pública en Neuquén. Nos juntamos con los intendentes y diseñamos una estructura para hacer nosotros las obras”, afirmó. Según explicó, el objetivo es sostener un esquema de inversión pública con recursos propios, bajo un modelo de “Estado ordenado que redistribuye”.

Vaca Muerta y el desafío de monetizar recursos

El mandatario provincial remarcó que Vaca Muerta es “una condición necesaria, pero no suficiente” para el desarrollo.

Según explicó, Neuquén tiene capacidad para abastecer el consumo de gas del mundo durante los próximos 30 años, incluso multiplicado por seis. “El desafío es monetizar el subsuelo y cambiar el paradigma de la escasez. Ya no se habla de Soberanía, sino de Seguridad energética”, sostuvo.

Además, indicó que el contexto internacional observa al país como un proveedor confiable: “Miran a la Argentina como un lugar libre de conflictos; la seguridad energética es lo que se valora”.

Alianzas políticas y desarrollo productivo

Figueroa planteó que el crecimiento de la provincia requiere acuerdos amplios. “El desafío que se viene es generacional, no de un partido político”, afirmó.

En ese sentido, destacó la incorporación de distintos espacios políticos para trabajar en coincidencias y promover el desarrollo económico de Neuquén.

Inversiones y llegada de empresas

El gobernador también mencionó el impacto de inversiones privadas. “La empresa Continental nos va a traer muchas empresas”, aseguró, y subrayó que la eficiencia y la resiliencia frente a la baja de precios serán claves para posicionar a la provincia como un mercado competitivo.

Plan de obras hacia 2030

Figueroa explicó que el financiamiento tomado está orientado a sostener el crecimiento productivo con horizonte en 2030, especialmente en infraestructura vinculada a la industria energética.

“Estamos invirtiendo en una serie de obras que hacen al desarrollo”, afirmó, en referencia a rutas, servicios y logística necesarios para acompañar el aumento de la producción.