Comienza el andar de River por la Copa Sudamericana, desde las 21.30 en el Estadio Tahuichi Aguilera Costas, visita a Blooming por la primera fecha del Grupo A. El equipo de Eduardo Coudet viene entonado en el torneo Apertura con cuatro triunfos seguidos, y se mide ante el elenco boliviano que goleó en su última presentación.

River luce renovado con la llegada de Coudet y ahora apunta a la Copa Sudamericana. El conjunto millonario ganó en sus cuatro presentaciones consecutivas con el Chacho como DT, mostrando por momentos buen funcionamiento ante rivales con pretensiones. En el actual Torneo Apertura marcha segundo del grupo B con 23 unidades, misma colocación en la tabla anual.

Con relación al gran triunfo ante Belgrano por 3-0 en el Monumental, el 11 inicial tendría modificaciones. La gran duda pasa por Tomás Galván o Juan Fernando Quinteros en el medio campo. Colidio luego del retorno al gol volvería a estar en el ataque con Driussi, mientras que Bustos seguiría marcando el lateral derecho pese a la recuperación y convocatoria de Montiel.

Colidio volvió al gol tras varios meses, en un recuperado River

Por su parte el Blooming, inició de gran forma el torneo de Bolivia, goleando al Guabitá por 5-0. El elenco de Santa Cruz de las Sierras buscará dar el golpe en el inicio, “estamos convencidos de que haremos un buen partido por la gran preparación física, mental y futbolística que realizamos” expresó su capitán Moisés Villarroel.

Será el primer enfrentamiento en el historial entre ambos equipos. Para River será volver a Bolivia luego de la derrota por 3-1 ante The Strongest en La Paz en el 2023. Jugó en dicho país más de 30 cotejos, donde consiguió en su mayoría triunfos.

Probables Formaciones:

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Transmisión: AM550

Árbitro: Andrés Rojas

Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera Costas