La Policía de Neuquén fue protagonista de un procedimiento clave este jueves por la tarde, cuando logró evitar que un joven se arrojara desde un puente sobre la Ruta 7, en inmediaciones del sector conocido como el Cañadón de las Cabras.

El episodio se registró alrededor de las 16.30, luego de que un llamado alertara al personal de la Comisaría Cuarta sobre una situación sospechosa en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre con intenciones de atentar contra su vida.

Según informaron fuentes policiales, el joven —de 28 años y domiciliado en la zona del Parque Industrial— atravesaba un profundo estado de angustia y alteración emocional. Ante este escenario, se desplegó de inmediato un operativo de contención que permitió dialogar con él, persuadirlo y ponerlo a resguardo, evitando así un desenlace trágico.

Operativo coordinado y asistencia profesional

Minutos después se hizo presente una ambulancia del sistema público de salud. El personal médico evaluó al joven en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Castro Rendón para una atención integral. Durante toda la derivación, el procedimiento contó con acompañamiento policial.

Desde la fuerza destacaron el profesionalismo y la rápida intervención de los efectivos, cuya actuación resultó determinante para preservar la vida del joven. También remarcaron la labor de la licenciada en Psicología Ortiz, quien brindó asistencia y contención especializada durante todo el operativo.

El hecho puso en relieve la importancia de la intervención temprana, el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y el sistema de salud, y el rol fundamental de la contención profesional ante situaciones de crisis.