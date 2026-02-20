La gestión de Alberto Weretilneck informó que, desde la puesta en marcha del sistema de auditorías médicas en septiembre de 2024, se recuperaron más de $20.000 millones y se logró una reducción significativa del ausentismo en la administración pública. La medida se convirtió en una herramienta clave para optimizar recursos y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

La decisión de implementar auditorías respondió a una situación preocupante detectada meses antes, cuando se registraron circuitos de certificados apócrifos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada. En algunos casos se llegaron a otorgar hasta 2.000 días de licencia por un solo médico, lo que derivó en denuncias penales y sumarios administrativos.

El objetivo del sistema fue desarticular esas prácticas que perjudicaban al Estado y proteger el esfuerzo de la mayoría de los agentes que cumplen con sus responsabilidades. Según datos oficiales, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se procesaron 608.493 días de licencia, de los cuales se denegaron 274.616 días (45,13%) por inconsistencias o falta de criterios médicos adecuados.

La Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que el equipo de auditoría cumple una función estrictamente técnica: “Verificar que el reposo sea acorde al diagnóstico real. Validar un certificado es proteger el derecho de quien realmente necesita curarse, diferenciándolo de quien abusa de los recursos”.

Los datos confirman un cambio cultural positivo. En octubre de 2025, mes de mayor demanda histórica, se registraron 14.031 días menos de licencia solicitados respecto al mismo mes de 2024, lo que demuestra que la fiscalización desactiva pedidos especulativos o sin justificación clínica.

Impacto en áreas clave

Los ministerios de Educación, Salud y la Policía concentraron el 89% del ahorro total, superando los $17.000 millones. Educación, con más de 25.000 agentes, representa el mayor volumen de personal y, por ende, el mayor impacto económico en suplencias y reemplazos.

“Administrar los recursos públicos exige responsabilidad. Detectar irregularidades es nuestra obligación ante cada contribuyente y la única forma de defender al trabajador estatal que cumple su tarea día a día”, remarcó Lastra.

Primer mapa de salud

La implementación del sistema permitió, por primera vez, sistematizar la información sanitaria de la planta estatal. El relevamiento anual mostró que las principales causas de licencias fueron afecciones respiratorias (faringitis aguda y gripe), gastroenteritis viral y lumbalgias, estas últimas con mayor cantidad de días de reposo pese a ser menos frecuentes.

Cómo funciona el control

El procedimiento es simple y descentralizado: el agente completa un formulario con su certificado médico y la auditora externa DIENST - Salud Laboral verifica la solicitud. El diagnóstico se revisa y se define si los días se otorgan o se ajustan.

El sistema cuenta con consultorios presenciales en Viedma, Choele Choel, Roca, Cipolletti y Bariloche, además de telemedicina y auditorías especializadas que cubren todo el territorio provincial.