Un allanamiento por una causa de extorsión en Cipolletti terminó con un joven de 20 años detenido y el secuestro de 50 gramos de cocaína valuados en más de 1,5 millones de pesos. Además, municiones de distintos calibres y un iPhone 14 Pro Max. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 32° y contó con intervención de la Justicia Federal.

El operativo se concretó minutos después de las 17 de ayer, cuando los efectivos irrumpieron en una vivienda del barrio Caracas, con una orden judicial bajo el brazo. La causa que originó el allanamiento está vinculada a una denuncia por extorsión, un delito que suele moverse en las sombras y que en este caso llevó a los investigadores hasta el domicilio del joven ahora detenido.

Pero lo que parecía un procedimiento puntual por amenazas y aprietes terminó abriendo otra puerta. Durante la requisa, los policías encontraron un teléfono celular iPhone 14 Pro Max, que será peritado para determinar si desde allí se realizaron las maniobras investigadas. Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención.

Entre los elementos secuestrados había catorce cartuchos calibre 22, un cartucho calibre 380 y una vaina servida calibre 45. Este último hallazgo no pasó inadvertido: una vaina servida implica que un arma de ese calibre fue disparada en algún momento. Ese dato quedó incorporado a la causa como material sensible y podría abrir nuevas líneas de investigación.

Además, mientras el procedimiento avanzaba, los uniformados detectaron 50,1 gramos de cocaína. Fue entonces cuando la escena cambió por completo. La Fiscalía Federal tomó intervención inmediata y dispuso la imputación del morador por infracción a la Ley 23.737.

En consecuencia, trabajaron en el lugar el Gabinete de Criminalística y la División Toxicomanía, que realizaron las pericias correspondientes para asegurar la cadena de custodia y documentar cada uno de los elementos secuestrados. La investigación ahora busca determinar si la droga estaba destinada al consumo personal o si formaba parte de una actividad mayor.

Por ahora, el joven permanece a disposición de la Justicia Federal. Y mientras se profundizan las pericias sobre el celular y el resto de los elementos incautados, la causa por extorsión podría escalar a un expediente mucho más complejo, con ramificaciones que recién empiezan a salir a la luz.