El ministro del Interior, Diego Santilli, eligió Chubut para abrir una nueva ronda de conversaciones con gobernadores con el objetivo de sumar apoyos a las reformas que el Gobierno nacional busca llevar al Congreso en las sesiones extraordinarias de febrero. El viaje tuvo un fuerte componente político, pero quedó atravesado por la emergencia que vive la provincia a raíz de los incendios forestales.

Santilli se trasladó este miércoles a El Hoyo, una de las localidades más afectadas por el fuego, donde se mostró junto al gobernador Ignacio Torres y recorrió zonas comprometidas por los focos activos, que ya consumieron más de 2.000 hectáreas. La agenda original incluía reuniones institucionales en Rawson, pero la gravedad de la situación ambiental obligó a modificar los planes.

Antes de la recorrida por Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces, ambos funcionarios brindaron una conferencia de prensa en la que buscaron mostrar coordinación entre Nación y provincia. Santilli habló de una situación de “gravedad absoluta” y reclamó avanzar con firmeza contra los responsables de los incendios, luego de que la Justicia provincial confirmara que al menos dos focos fueron intencionales. En ese marco, Chubut ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los culpables.

En el plano político, Torres ratificó su respaldo a la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo nacional y adelantó que pedirá a los legisladores chubutenses que acompañen la iniciativa. Sin embargo, evitó fijar una posición definitiva sobre la reforma laboral, un tema que todavía genera dudas y que será discutido con los diputados y senadoras que responden a la provincia en el Congreso.

El encuentro también estuvo atravesado por tensiones fiscales. El gobernador chubutense avanza con una demanda ante la Corte Suprema por la deuda que la Nación mantiene con la caja previsional provincial, estimada en unos 50.000 millones de pesos. Si bien ese reclamo sigue en diálogo con el Ministerio del Interior y con Economía, en la provincia aseguran que el planteo judicial seguirá su curso más allá de las negociaciones políticas.

Pese al contexto dominado por la emergencia, Santilli mantiene firme su hoja de ruta. El ministro busca repetir el esquema de acuerdos con gobernadores que permitió al oficialismo avanzar con leyes clave durante 2025, apoyándose en provincias dialoguistas y dejando al margen a los mandatarios más alineados con el kirchnerismo. Durante enero, planea visitar al menos diez provincias para consolidar respaldos en Diputados y el Senado, donde el Gobierno necesita aliados para aprobar la reforma laboral, los cambios en el Código Penal y otros proyectos económicos.