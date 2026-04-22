Dos adolescentes de 13 años son buscadas luego de desaparecer este martes por la tarde tras retirarse sin autorización de una escuela en Villa Devoto, en un caso que ya está bajo investigación judicial. Las chicas, identificadas como Sofía y Martina, fueron vistas por última vez en el Colegio Presencia, donde asistían a clases. Según se pudo reconstruir, se habrían ido durante una clase de gimnasia sin autorización y desde entonces no se tiene información certera sobre su paradero.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, ambas adolescentes habrían planeado encontrarse con un chico en Ciudadela, lo que se convirtió en una de las principales líneas de búsqueda.

La denuncia fue radicada y el caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, que ya ordenó medidas para intentar localizar a las menores.

Uno de los datos que complica la investigación es que una de las adolescentes no llevaba su celular, mientras que la otra sí tenía el suyo. A partir de ese dispositivo, familiares intentaron reconstruir los últimos movimientos.

Según relataron, una compañera de colegio aseguró que las chicas habían comentado en clase su intención de escaparse para concretar el encuentro. Además, una de ellas habría enviado una imagen en la que se veían vías del tren, aunque no se logró determinar el lugar exacto.

Horas antes de la desaparición, una de las adolescentes había tenido una discusión con su madre, aunque desde su entorno aclararon que no fue un conflicto de gravedad.

Por estas horas, continúa el operativo de búsqueda y las autoridades trabajan para dar con su paradero. Cualquier información puede ser clave y se solicita que, ante datos relevantes, se contacten con los familiares.