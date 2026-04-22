Las dos adolescentes de 13 años que eran buscadas desde este martes tras escaparse de una escuela de Villa Devoto fueron encontradas sanas y salvas en la zona de Moreno, luego de varias horas de incertidumbre. Las menores habían sido vistas por última vez en el Colegio Presencia, de donde habrían salido sin autorización durante una clase de gimnasia.

Según trascendió, ambas habrían abandonado el establecimiento por una puerta alternativa con la intención de encontrarse con un chico en Ciudadela, una de las hipótesis que orientó la búsqueda desde el inicio.

La desaparición había sido denunciada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, que tomó intervención inmediata y ordenó las primeras medidas para localizar a las menores.

Uno de los elementos que ayudó a reconstruir el recorrido fue una imagen enviada desde el teléfono de una de las adolescentes, en la que se observaban vías del tren, aunque en ese momento no se había podido determinar el lugar exacto. Horas después, familiares confirmaron que las chicas aparecieron a salvo en Moreno, lo que llevó alivio a su entorno tras una intensa búsqueda.

Antes de la desaparición, una de las adolescentes había tenido una discusión con su madre, aunque la familia aclaró que no se trató de un conflicto de gravedad.

Con las menores ya localizadas, la Justicia ahora buscará establecer cómo se produjo la salida del colegio y si hubo responsabilidades en torno al episodio.