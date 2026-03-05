El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes rechazó el pedido de la querella para que el juicio por la desaparición de Loan Peña comience el 8 de mayo, día en que el niño cumple años. La solicitud fue considerada “impertinente” por los magistrados.

El planteo había sido presentado por los abogados de la familia del menor, desaparecido hace más de 20 meses, quienes solicitaron que el debate oral y público contra los 17 acusados comenzara en esa fecha simbólica.

En el escrito, los letrados argumentaron que el pedido respondía a “la singularidad del caso”, así como a la persistencia de la incertidumbre sobre el paradero del niño y al deber reforzado de protección del Estado cuando se encuentran comprometidos los derechos de un menor.

Además, la querella solicitó que se establezca un cronograma de al menos 40 audiencias consecutivas e ininterrumpidas, con el objetivo de garantizar la continuidad del debate hasta su finalización. Incluso plantearon la posibilidad de habilitar días y horas inhábiles o el período de feria judicial si fuera necesario.

Los abogados sostuvieron que esta modalidad permitiría cumplir con el estándar constitucional de plazo razonable y asegurar la tutela judicial efectiva tanto de la víctima como de los imputados.

Sin embargo, el tribunal respondió con un breve escrito en el que rechazó la fecha solicitada por considerarla “impertinente” y aclaró que la programación del juicio depende estrictamente de la agenda jurisdiccional de los magistrados involucrados.

En este proceso, el tribunal está integrado por Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Ceroleni es el único juez de Corrientes, mientras que Belforte pertenece a Formosa y Bracco a Río Negro.

El pedido de la querella se produjo luego de la audiencia preliminar, en la que Ceroleni informó que el juicio comenzaría el 7 de octubre, una decisión que generó fuerte malestar en la querella, la fiscalía y parte de las defensas.

Tras las objeciones presentadas por las partes, el tribunal resolvió revisar el calendario, aunque por el momento la fecha definitiva del inicio del juicio sigue sin confirmarse.