Un joven de 18 años fue imputado por el brutal homicidio de Gastón Uriel Cañuqueo, ocurrido en la madrugada del 18 de febrero en Allen. Según la acusación fiscal, el acusado iba como acompañante en una moto 110cc, se acercó a la víctima que circulaba en otra moto, le disparó dos veces a corta distancia y escapó junto al conductor. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías dispuso cuatro meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

El ataque ocurrió cerca de las 3:20 de la madrugada en la esquina de Don Bosco y Sarmiento, a metros de la Plaza san martín y a unas cuadras de la Comisaría 6°. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía descentralizada de Allen, Cañuqueo circulaba en su moto luego de haber dejado a su hermana. La noche parecía tranquila, pero el recorrido terminó de la peor manera.

En ese momento otra moto de baja cilindrada se le puso a la par. En ese vehículo viajaban dos personas: el conductor y el ahora imputado, que iba sentado como acompañante. Sin mediar palabra, el joven sacó un arma de fuego y efectuó dos disparos directos contra la víctima.

Uno de esos tiros resultó letal. El proyectil impactó en la zona de la axila y atravesó el hemitórax derecho, provocando una herida devastadora. Aun gravemente herido, Cañuqueo alcanzó a recorrer unos 70 metros arriba de su moto, hasta que se descompensó y terminó chocando contra otras motocicletas que estaban estacionadas en la calle.

Mientras la víctima luchaba por mantenerse en pie, los atacantes aceleraron y desaparecieron en la oscuridad de la madrugada, dejando atrás una escena dramática.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 6° de Allen llegaron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un supuesto accidente de tránsito. Sin embargo, al acercarse al cuerpo del joven descubrieron una herida de arma de fuego, lo que reveló que se trataba de un crimen.

La autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial confirmó el cuadro fatal: taponamiento cardíaco y hemotórax bilateral masivo, producto de la lesión causada por el disparo que ingresó en el hemitórax derecho.

A partir de allí se desplegó una investigación que incluyó pericias del Gabinete de Criminalística, entrevistas a testigos, croquis del lugar del ataque y registros de cámaras del sistema 911, además de la intervención de la División Judicial de Investigaciones de la Policía de Río Negro.

En las horas posteriores al crimen también se realizaron allanamientos en distintos domicilios. Durante esas diligencias el sospechoso no fue localizado, lo que encendió las alarmas entre los investigadores.

Con el avance de la causa, la fiscalía le atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Aunque la defensa no cuestionó la imputación en esta etapa, adelantó que presentará su propia versión de los hechos.

Además, durante la audiencia los fiscales advirtieron sobre riesgos procesales concretos, entre ellos la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Incluso se reveló que algunos adolescentes vinculados al caso manifestaron temor, lo que hasta ahora impidió tomar sus testimonios mediante Cámara Gesell.

Finalmente, el juez de Garantías resolvió hacer lugar al pedido fiscal y ordenó que el acusado permanezca detenido durante cuatro meses, el mismo plazo fijado para la investigación penal preparatoria del crimen que sacudió a la ciudad de Allen.