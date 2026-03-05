Una curiosa escena sorprendió a un vecino neuquino, tras notar que en el motor de su vehículo se escondía un animal casi desconocido. En zona de bardas, camino a Centenario, un conductor encontró sobre el capot de su auto a una pequeña comadreja que, lejos de mostrarse agresiva, se veía asustada y refugiada.

La inesperada presencia del animal generó sorpresa, sin embargo, especialistas recuerdan que estos encuentros, aunque llamativos, no son tan extraños en zonas cercanas a ambientes naturales.

Las comadrejas son marsupiales (es decir, mamíferos que llevan a sus crías en una bolsa) y suelen tener hábitos nocturnos. Durante el día es menos común verlas, ya que generalmente permanecen ocultas entre la vegetación, grietas de bardas o sectores con refugio natural.

Un visitante silencioso del ecosistema patagónico

En la región del norte de la Patagonia, las comadrejas pueden habitar áreas de bardas, chacras y sectores periurbanos donde hay presencia de fauna nativa. Suelen moverse entre arbustos, zonas rocosas o espacios donde encuentren alimento y refugio.

Lejos de ser peligrosas, cumplen un rol muy importante en el equilibrio del ambiente. Se alimentan principalmente de insectos, pequeños roedores y otros invertebrados, por lo que ayudan naturalmente al control de plagas.

Además, su comportamiento suele ser esquivo: ante la presencia humana prefieren escapar antes que confrontar.

¿Es común verlas?

No es habitual encontrarlas tan de cerca o en pleno día, pero sí es posible que aparezcan en sectores donde el crecimiento urbano convive con ambientes naturales, como ocurre en algunas áreas cercanas a Neuquén y Centenario.

Los especialistas señalan que, en muchos casos, estos animales pueden acercarse a zonas urbanizadas en busca de alimento o refugio. En este caso, parecía que se había refugiado en el auto para descansar y fue sorprendida por las personas.

¿Qué hacer si aparece una comadreja?

Ante un encuentro con uno de estos animales, la recomendación principal es simple: mantener la calma y no intentar manipularlo.

No tocar ni intentar capturarlo.

Mantener distancia para no asustarlo.

Evitar que mascotas se acerquen.

Permitir que el animal continúe su camino.

En la mayoría de los casos, la comadreja se retirará por sí sola en pocos minutos.