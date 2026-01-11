“Circunscripto”: Santa Cruz informó que el fuego en Los Glaciares fue controlado

El Gobierno de Santa Cruz informó que el incendio forestal registrado en el sector del Cerro Huemul, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, fue declarado circunscripto, luego de varios días de trabajo coordinado en terreno.



El siniestro se localiza en la zona del Río Túnel y presenta una superficie afectada estimada en 700 hectáreas, con vegetación impactada compuesta por pastizales, arbustales y sectores de bosque nativo. La base de operaciones se estableció en el Centro de Visitantes del Parque Nacional.



Desde el comando del operativo se explicó que la condición de incendio circunscripto implica que todas las tareas sobre la circunferencia del fuego ya fueron completadas, y que los humos que puedan observarse permanecen dentro del área previamente quemada, sin riesgo de propagación hacia sectores no afectados. En este contexto, se destacó que fue decisiva la intervención de las brigadas enviadas por el Gobierno provincial la semana pasada, que reforzaron el operativo en el territorio junto al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fortaleciendo las tareas de combate, control y aseguramiento del perímetro en articulación con Parques Nacionales y los demás organismos intervinientes.



De acuerdo al cronograma previsto, este domingo personal de Parques Nacionales realizará una recorrida total del área, con el objetivo de liquidar posibles focos residuales dentro del perímetro. Tras esa evaluación general, y si no se detectan riesgos de reactivación, el incendio será declarado controlado.



Finalmente, luego de varios días sin presencia de humo ni puntos calientes, el incendio podrá ser declarado extinguido, dando por concluido el operativo.



La causa del incendio continúa en etapa de determinación, conforme a los procedimientos habituales.



Más allá de esta alentadora noticia en territorio santacruceño, lo concreto es que aun hay focos activos de incendio en otros puntos de la región patagónica de nuestro país, por ejemplo en la zona de Puerto Patriada, en la provincia del Chubut.