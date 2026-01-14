Claudio Vidal destrozó a los jueces que se aumentaron el sueldo a $24 millones

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal se pronunció en las últimas horas acerca del suculento aumento salarial que se otorgaron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, por el cual pasarán a percibir alrededor de $24 millones por mes.

“$24.000.000 Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz. 30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios. Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, expresó el mandatario patagónico en su cuenta de X.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, también cuestionó con dureza la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de autoasignarse aumentos salariales que llevarán el sueldo de uno de sus vocales a $24.000.000 mensuales, y apuntó contra el rol histórico del Poder Judicial como garante del vaciamiento que sufrió la provincia durante más de 30 años.



“Cuando hablamos de estos privilegios, no hablamos solo de números. Hablamos de decisiones y de responsabilidades. La Justicia de Santa Cruz nunca quiso mostrarle al pueblo la verdad de cómo se robaban los recursos de nuestras escuelas, de nuestra educación y del futuro de nuestra provincia”, afirmó Rasgido.



En el mismo sentido se pronunció el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer. Explicó que, para dimensionar el impacto real de esta decisión, el dinero que demandan dichos aumentos equivale a dos años completos de trabajos de pintado, demarcación horizontal y colocación de cartelería vial en todas las rutas de la provincia. Se trata de tareas directamente vinculadas a la seguridad vial, la prevención de siniestros y la protección de la vida de quienes transitan Santa Cruz.