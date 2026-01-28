El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó el acto de asunción de los flamantes ministros de Economía, Finanzas e Infraestructura, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La primera de las carteras estará a cargo de Ezequiel Verbes, mientras que la segunda será conducida por Juan Mata, ambos de reconocida trayectoria en sus ámbitos.



Durante la ceremonia que tuvo lugar esta tarde en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el mandatario santacruceño, acompañado por su Gabinete, tomó juramento a Ezequiel Verbes como ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura; y a Juan Mata como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sucederán en los cargos a Marilina Jaramillo y Ezequlel Verbes, respectivamente.



Tras el juramento de rigor, ambos funcionarios manifestaron el compromiso con la gestión y con cada una de las premisas de trabajo que les encomendó el titular del Ejecutivo.



Posteriormente, el gobernador Claudio Vidal hizo uso de la palabra, señalando en primera instancia que lo acontecido forma parte de la nueva conformación y consolidación de su equipo de trabajo. Asimismo, destacó la trayectoria de Juan Mata, reconocido dirigente de Las Heras, a quién consideró un compañero y amigo que conoce desde hace 15 años.



“Sos una persona que conoce el funcionamiento de lo que fue la Secretaría de Estado de Trabajo y que actualmente es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sos un trabajador, un actor importante también en la zona norte, reconocido en la actividad del sector privado, pero también tenés muchísimos amigos, que es lo que te dio la vida política dentro del Estado”, manifestó el Gobernador. En ese sentido, agregó: “Creo fielmente que vas a seguir el camino que comenzó a diseñar Ezequiel (Verbes) con los demás actores de este Gobierno. El Ministerio está ordenado”.



En otra parte del discurso, el mandatario habló sobre la situación actual del país, contexto que obliga a estar preparado para afrontar distintas circunstancias. “Nos toca gobernar en un momento muy difícil y es fácil hablar desde el otro lado. No es fácil gobernar en un momento en donde sabemos que para poder salir adelante, dependemos solamente de nosotros, y que no tenemos esa cantidad de dinero extra copa que enviaban años atrás. Es difícil, pero creo fielmente en lo que estamos haciendo. sé que lo vamos a lograr porque no es una tarea imposible”, resaltó.



Más adelante, Vidal hizo un llamado a la reflexión, indicando que muchas cosas de las que hoy suceden, no tendrían lugar “si no tuviéramos una justicia cómplice de las malas prácticas”. “Hay cosas que no permiten que nuestro país avance. Cualquier juez milita políticamente sin entender la dirección de los poderes y la libertad que tiene cada uno de los mismos”, añadió. A la vez, sostuvo la falta de imparcialidad de la justicia cuando se trata de actuar sobre los municipios de la Provincia y las obligaciones que tienen los mismos con las cajas de Servicios Sociales y Previsión Social.



