La nueva edición de Expoagro comienza este martes en San Nicolás de los Arroyos y se extenderá hasta el 13 de marzo con una fuerte expectativa del sector agropecuario por posibles señales del Gobierno sobre las retenciones. En el corazón del campo argentino, productores, empresarios y especialistas volverán a poner sobre la mesa un reclamo histórico: la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) al agro.

La exposición, que celebra su 20° aniversario, llega con números récord. Más de 700 expositores confirmaron su presencia y unas 100 empresas se sumaron o regresaron al evento, lo que llevó a que todos los espacios del predio ferial se reservaran con anticipación. La magnitud de la convocatoria vuelve a posicionar a Expoagro como uno de los encuentros más importantes del sector agroindustrial de la región.

El clima previo al inicio de la muestra está marcado por la expectativa del ecosistema rural ante un posible anuncio vinculado a las retenciones por parte del gobierno de Javier Milei. El tema es central para los productores, que consideran que la eliminación de los DEX sería una señal clave para impulsar la competitividad del campo.

La última novedad en materia impositiva fue una reducción de entre uno y dos puntos porcentuales en las retenciones que pagan cultivos como la soja, el maíz, el trigo y el girasol, además de algunos derivados. Sin embargo, en el sector agropecuario persiste la expectativa de que el Gobierno avance hacia una eliminación total del tributo, uno de los reclamos históricos del campo.

La muestra también tendrá una intensa agenda de actividades técnicas, políticas y empresariales. Según adelantó la organización, habrá siete auditorios distribuidos en el predio, donde se desarrollarán conferencias, debates y presentaciones vinculadas al futuro del agro y la innovación tecnológica.

Entre los espacios destacados figuran el Tecnódromo Mario Bragachini, el Auditorio Carne Argentina, la Carpa de Remates IPCVA, el Auditorio Prensa, el Auditorio Centro de Agronegocios, el Anfiteatro ArgenINTA y el Auditorio Agtech John Deere, donde se concentrarán las principales exposiciones durante los cuatro días de la feria.

Además, la edición aniversario sumará nuevas propuestas vinculadas a la innovación. Entre ellas se destacan Eureka! Drones, un espacio dedicado a experiencias prácticas y casos de uso de esta tecnología en el agro, y la Cumbre de Contratistas edición Piersanti, enfocada en el rol de quienes realizan tareas productivas clave en el campo.

En el plano político, la actividad comenzará con la cena de apertura que se realizará este lunes por la noche y que contará con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, según confirmaron fuentes oficiales. El encuentro tendrá lugar en el Hotel Colonial y marcará el inicio formal de una exposición que reúne a referentes de toda la cadena agroindustrial.

Durante los días siguientes también participarán dirigentes, economistas y funcionarios, entre ellos Carlos Melconian, Fausto Spotorno, Salvador Di Stéfano y el ministro bonaerense de Infraestructura Gabriel Katopodis, quienes analizarán el presente económico y los desafíos del sector.