El presidente Javier Milei volvió a fijar con fuerza su postura geopolítica y económica durante una exposición en la Yeshiva University de Nueva York, donde reafirmó el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos y Israel y volvió a señalar a Irán como un enemigo. Ante estudiantes y asistentes que siguieron la charla con traducción simultánea, el mandatario fue contundente: “Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo” y aseguró que las potencias occidentales terminarán imponiéndose en el conflicto en Medio Oriente.

Durante la exposición, que se extendió por más de una hora y media, Milei sostuvo que Estados Unidos e Israel terminarán ganando la guerra y vinculó esa posición con la historia reciente de la Argentina. Recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires y argumentó que esos ataques explican su postura frente a Irán. “Nos pusieron dos bombas, por lo tanto son nuestros enemigos”, afirmó al justificar el posicionamiento internacional de su gobierno.

El Presidente llegó al auditorio acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Manuel Adorni, quienes siguieron la actividad desde las primeras filas. La visita forma parte de la agenda oficial que el mandatario desarrolla en Estados Unidos para fortalecer vínculos políticos y económicos y promover inversiones en la Argentina.

A lo largo de su intervención, Milei también dedicó buena parte del discurso a su visión económica, con referencias a las ideas liberales que suele exponer en foros internacionales. Defendió el ajuste fiscal aplicado desde el inicio de su gestión y aseguró que su gobierno decidió terminar con el financiamiento del Estado mediante inflación. “Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario”, sostuvo ante el auditorio.

El mandatario también insistió con una de sus definiciones más repetidas sobre la política fiscal. “Los impuestos son un robo”, afirmó, y explicó que, a su entender, nadie paga tributos voluntariamente sino por obligación del Estado. En ese contexto volvió a cargar contra las corrientes políticas que promueven mayor intervención estatal. “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, lanzó.

En la misma línea, Milei reivindicó la agenda de reformas impulsada por su gobierno y aseguró que se trata de un proceso de transformación profundo. “Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, afirmó al defender el modelo de libre empresa y reducción del peso del Estado en la economía.

El discurso también incluyó referencias a la política estadounidense y al rol de Donald Trump. Milei recordó el intento de asesinato que sufrió el dirigente republicano durante la campaña electoral y aseguró que ese episodio pudo haber cambiado el rumbo internacional. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro”, señaló en alusión al disparo que rozó al líder republicano.

La agenda del Presidente en Nueva York continuará durante la noche con su participación en una gala organizada por el medio judío The Algemeiner, donde volverá a presentarse ante referentes políticos, empresarios y representantes de la comunidad judía.