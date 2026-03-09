El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que algunos barrios de la ciudad de Neuquén están experimentando turbiedad en el agua debido a las recientes lluvias y tormentas que impactaron sobre la región. Particularmente aquellos que se abastecen desde los bombeos del río Limay ya que presenta niveles de turbidez superiores de los parámetros normales.

El resto de la ciudad, aproximadamente un 80 por ciento, no presenta esta situación dado que la fuente de suministro es del lago Mari Menuco que no resultó afectado. Desde el organismo se informó que el agua es apta para saneamiento, lavado e higiene personal a pesar que puede presentar otra coloración por tener materia en suspensión. Por otro lado, recomendaron a la población, de ser posible, no consumir el agua de red en la zona afectada temporalmente.

Reforzaron los trabajos para revertir la situación

Los controles desde el Laboratorio Central como los trabajos de filtración y la cloración se intensificaron para llevarle tranquilidad a la población. El personal operativo del organismo reforzó los controles sobre el río Limay, para revisar la dosificación de hipoclorito de sodio y aumentar la inyección del mismo en todos los bombeos a fin de poder garantizar la calidad bacteriológica.

Los barrios abastecidos desde el Limay podrán experimentar baja presión ya que debido a la alta turbiedad disminuye la capacidad de potabilización del sistema Río Grande, Ramal Refuerzo Leguizamón y Balsa las Perlas, es decir, se produce menor cantidad ya que las partículas y sedimentos ralentizan las plantas y obligan a realizar el retrolavado de filtros con mayor frecuencia

Se están realizando las purgas necesarias en las redes para agilizar los tiempos de regularización de la situación en las próximas horas, aunque no es posible precisar con exactitud ya que se debe a factores climáticos externos. La zona afectada comprende parte de los barrios del sur de la ciudad, desde la ruta 22 hacia el río y algunos sectores del centro.