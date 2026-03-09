La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes al Estado argentino por la muerte de Marcelita Iglesias, la niña de 6 años que falleció el 5 de febrero de 1996 tras ser aplastada por una escultura de hierro en el Parque 3 de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal internacional consideró responsable al país por la falta de medidas adecuadas para garantizar la seguridad en el espacio público donde ocurrió el hecho.

Tras conocerse el fallo, Nora Ribaudo, madre de la víctima, expresó su satisfacción por la decisión judicial luego de años de reclamos.

“Estamos satisfechos de que pudimos cumplir con Marcela y la sentencia”, señaló en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El caso llegó al sistema interamericano de derechos humanos luego de un largo recorrido judicial en el país, impulsado por la familia de la niña, que reclamó responsabilidades por el accidente ocurrido en uno de los parques más concurridos de la Ciudad.

La sentencia de la Corte Interamericana establece la responsabilidad internacional del Estado y abre una nueva etapa para determinar las medidas de reparación correspondientes.