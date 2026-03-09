El Municipio de Colonia Aurora, en la provincia de Misiones, quedó en el centro de una polémica luego de celebrar el Día Internacional de la Mujer con un evento en el que se entregaron escobas, baldes y escurridores como premios.

La actividad fue difundida en la cuenta oficial de Facebook de la comuna, donde se publicaron imágenes del intendente Carlos “Cali” Goring junto a las mujeres que participaron del festejo y recibieron los artículos de limpieza.

Según la publicación oficial, el encuentro buscó “homenajear y reconocer el rol fundamental de las mujeres de nuestra comunidad”.

Sin embargo, las fotos generaron fuertes críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron que los obsequios reforzaban estereotipos vinculados a las tareas domésticas.

Ante la repercusión, el intendente defendió la organización del evento y explicó que los elementos estaban vinculados a una serie de juegos realizados durante la jornada.

“Esos elementos estaban relacionados con los juegos que representaban. Imitaban un trabajo y las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, afirmó Goring en declaraciones a una radio local.

Además, el jefe comunal sostuvo que durante la celebración se realizaron más de 80 sorteos con distintos premios para las participantes.

Colonia Aurora está ubicada en el centro-sur de la provincia de Misiones, cuenta con unos 10.000 habitantes y se destaca por la producción de yerba mate, tabaco y soja.