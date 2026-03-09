Cohorte 2026: 30 clubes neuquinos fortalecen su gestión deportiva

El gobierno provincial, a través de la secretaría de Deportes del ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, y Pan American Energy (PAE) dieron a conocer las 30 instituciones deportivas que integrarán la Cohorte 2026 del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos.

En la convocatoria de este año se inscribieron 80 clubes de toda la provincia, que completaron el formulario de postulación para participar del programa. Tras el proceso de evaluación, se definieron los 30 clubes que formarán parte de la nueva Cohorte.

Para la selección se contemplaron distintos criterios, entre ellos la condición de formalidad institucional -como contar con Personería Jurídica-, la distribución territorial por regiones, la representatividad de las entidades y el orden de inscripción.

Las instituciones elegidas pertenecen a diez localidades distribuidas en cinco regiones de la provincia, lo que permite garantizar una participación federal y acompañar el crecimiento del entramado deportivo comunitario en todo el territorio neuquino.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó la importancia del programa para acompañar a las instituciones deportivas de la provincia. “Los clubes cumplen un rol fundamental en cada comunidad, no solo en la formación deportiva sino también en lo social y en la contención de niños, niñas, jóvenes y familias. Desde el gobierno provincial y por pedido del gobernador Rolando Figueroa, seguimos impulsando políticas públicas que fortalezcan a estas instituciones y les brinden herramientas para consolidar su desarrollo”, expresó.

Además, remarcó que “este programa busca acompañar el crecimiento institucional de los clubes neuquinos, promoviendo una mayor organización, capacitación y proyección comunitaria en todo el territorio provincial”.

Por su parte, Nicolás Fernández Arroyo, gerente de Relaciones Institucionales en PAE Neuquén, destacó que “desde Pan American Energy creemos que fortalecer a los clubes es fortalecer a las comunidades. Este programa busca brindar herramientas concretas para que las instituciones puedan mejorar su gestión, potenciar su propuesta deportiva y seguir cumpliendo un rol social clave en cada localidad de la provincia”.

El programa busca potenciar la función deportiva y social de los clubes neuquinos como parte del plan provincial integral de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación.

La iniciativa despliega dos líneas de trabajo: una destinada a capacitar en gestión institucional a la dirigencia de las instituciones deportivas y la otra a los equipos de coordinación deportiva (entrenadores/as, preparadores/as físicos, ayudantes, coordinadores, etc.).

Instituciones seleccionadas – Cohorte 2026

Región del Pehuén

Las Lajas

Club Social y Deportivo La Carlota

Región Comarca

Cutral Co

Club Social y Deportivo Unión Junior Simple Asociación

Región Confluencia

Neuquén capital

Federación Neuquina de Tenis

Club Social y Deportivo Botines Mágicos

Asociación Neuquina de Luchas Instituto Cárdenas

Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo del Neuquén

Federación Neuquina de Taekwondo Olímpico

Club Universitario del Comahue

Club Social, Deportivo y Cultural Los Pumitas de Neuquén

Federación Neuquina de Vóley

Club de Empleados Municipales

Simple Asociación Cultural y Deportiva del Valle

Club Veteranas de Tenis Mari Malén

Plottier

Simple Asociación Deportes de Contacto

Alas Argentinas

Club Social y Deportivo Plottier

Club Social y Deportivo Hueney

Centenario

Asociación Civil Club Social y Deportivo Juventud Unida de Centenario

Hokusai

Región Alto Neuquén

Chos Malal

Club Social y Deportivo 4 de Agosto

Club Sociedad Estudiantil

Andacollo

Club Social y Deportivo Hualas Patagonia Simple Asociación

Loncopué

Club Social y Deportivo La Playa F.C.

Región Lagos del Sur

Junín de los Andes

Club Social y Deportivo Naranja y Blanco

San Martín de los Andes