Un siniestro vial ocurrido este domingo sobre la Ruta 237 terminó con cinco heridos hospitalizados, quedando a pocos metros del agua. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1600, en cercanías del arroyo Carbón, donde una camioneta utilitaria despistó, cayó por un barranco y terminó detenida antes de caer al agua.

Participaron distintos organismos de emergencia de Villa La Angostura, Villa Traful y Dina Huapi, que acudieron tras el alerta por el despiste y vuelco del vehículo.

Cuando los bomberos de Villa La Angostura llegaron al lugar tras un aviso constataron que una camioneta tipo trafic había volcado y quedado detenida sobre una pendiente pronunciada, varios metros por debajo del nivel de la calzada. El rodado estuvo a punto de terminar dentro del río, pero fue frenado por árboles del sector.

En la camioneta viajaban cinco personas. Dos menores de edad fueron trasladados en un vehículo particular poco después del accidente, mientras que en el lugar permanecía una mujer adulta que no presentaba lesiones aparentes.

Además, un hombre fue derivado por personal sanitario para su evaluación y atención médica debido a las lesiones sufridas durante el siniestro.

Las circunstancias en las que se produjo el despiste continúan siendo investigadas, mientras que los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y asegurar la zona del accidente.