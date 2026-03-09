El Ministerio Público Fiscal de Neuquén resolvió apartar al fiscal Andrés Azar de la causa que investiga la intervención médica a Alison Calfunao, la joven que tras una cirugía sufrió un paro cardíaco, la amputación de un miembro inferior y posteriormente un trasplante de corazón.

La decisión fue tomada por el fiscal jefe José García luego de reiterados planteos de la querella, que cuestionó el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Según explicó el abogado Ezequiel Otarola en el programa Entretiempo de AM550 La Primera, el apartamiento marca “un antes y un después” en el expediente.

“Consideramos que el apartamiento del fiscal Azar es un antes y un después en la causa”, señaló el letrado.

Irregularidades señaladas por la querella

La querella había solicitado desde el inicio de la investigación el secuestro de la historia clínica y la realización de peritajes informáticos para determinar si existieron modificaciones en los registros médicos.

De acuerdo con Otarola, estas medidas no se concretaron en el momento solicitado.

También se había pedido el análisis de los equipos multiparamétricos utilizados durante la cirugía. Sin embargo, cuatro meses después se constató que los registros almacenados en esos dispositivos habían sido borrados, lo que impidió realizar pericias sobre esos datos.

Otro de los cuestionamientos fue que la historia clínica fue entregada personalmente por el dueño de la clínica, el médico Ferrari, en lugar de ser secuestrada por orden judicial.

Rechazo a un perito de parte

La querella también solicitó la participación como perito del médico Dr. Meley, especialista en patología cardíaca, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con reconocimiento científico internacional.

El objetivo era determinar por qué se produjo el paro cardíaco que sufrió Alison.

Según Otarola, el fiscal Azar rechazó el pedido argumentando que el informe sería “redundante”, ya que la causa contaría con suficiente documentación médica.

El abogado sostuvo que el peritaje sería financiado por la propia querella y que podía aportar información clave sobre el origen del episodio cardíaco.

El envío de la causa al Cuerpo Médico de la Corte

Otro punto de conflicto fue la decisión del fiscal Azar de remitir el expediente al Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La querella se opuso a esa medida al considerar que el Cuerpo Médico Forense de Neuquén aún no se había expedido ni declarado incompetente para intervenir en el caso.

Para los abogados de Alison, en la provincia existen profesionales capacitados para realizar las pericias médicas necesarias.

Lucrecia Sola asumió como nueva fiscal del caso

Tras el apartamiento de Azar, la investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola.

La funcionaria asumió formalmente el mismo día en que se comunicó el cambio y ahora deberá analizar un legajo extenso, que incluye pericias, registros y entrevistas realizadas durante la investigación.

Desde la querella señalaron que la nueva fiscal necesitará varias semanas para revisar la documentación y definir los próximos pasos de la investigación.

Situación actual de Alison

Mientras avanza la causa judicial, Alison continúa con su recuperación médica.

Actualmente se encuentra en Buenos Aires, donde se realiza controles periódicos en el Hospital Italiano, centro donde recibió el trasplante cardíaco.

Cada tres meses debe someterse a una biopsia cardíaca para evaluar el estado del órgano trasplantado y ajustar la medicación.

Parte del tratamiento también se desarrolla en Neuquén, donde recibe seguimiento médico, atención en quimiología y tratamiento de salud mental.

La cobertura de la obra social

La querella informó que la cobertura médica se normalizó luego de la presentación de un recurso de amparo judicial.

La medida permitió garantizar:

Medicamentos para el tratamiento post trasplante

Traslados médicos para controles y tratamientos

Cobertura integral de salud

Según los abogados, la intervención judicial fue clave para asegurar la continuidad del tratamiento.