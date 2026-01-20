Córdoba sigue conmocionada por el secuestro e intento de femicidio a Tania Suárez, una mujer de 34 años, madre de cuatro hijos, quien fue hallada a 90km de su hogar luego de ir a encontrarse con un hombre que conoció en Facebook Parejas.

Todo comenzó como una cita, hasta que la mujer dejó de responderle los mensajes a su hija y tras dos días de búsqueda la hallaron boca abajo, vestida, maniatada y desorientada a la orilla del río en La Cumbre, a casi 100km de donde vive.

Tras una amplia investigación, en las últimas horas se conocieron mensajes que confirmarían una relación previa desde 2024 entre Tania y el hombre que está detenido por la causa en la cárcel de Bouwer. Ha sido imputado por privación ilegítima de la libertad.

Una familiar del hombre acusado sostiene que Tania marcó un precedente negativo desde que se conoció con Néstor, el detenido. “Desde que esta mujer entró en la vida de Néstor toda su vida se modificó y se cayó por completo”, aseveró, en diálogo con El Doce, argumentando que todo comenzó antes de 2022. "Todo el tiempo buscaba excusas para pedirle plata por algo y él siempre aceptaba”, expuso.

Los últimos mensajes revelados.

Además, indicó que “nosotros como familia nunca la conocimos personalmente, siempre fue un noviazgo virtual, se veían esporádicamente, se juntaban”. Por ello, destaca que “siempre todo su interés fue por plata”.

En los mensajes difundidos, se ven chats pidiendo dinero a este hombre, de parte de Tania. Esta ayuda constante por parte de Néstor habría terminado con su empleo y derivado en una deuda que su madre solventó.

"Tania le dice que uno de sus sobrinos estaba muy enfermo y necesitaba un respirador, él pide un préstamo que no puede pagar, pide plata adelantada en su trabajo y desde ahí se hizo una bola de deudas que le fueron imposibles de pagar y lo terminan echando de su trabajo”, explicó su familiar directa.

"Nos dimos cuenta de que no tenía casi ningún mueble, que había vendido sus equipos de sonido con los que se hacía un ingreso extra y hasta su moto”, agregó.

También recordó que Tania le habría pedido al detenido irse a vivir con ella, para aparentemente quitarle parte de su mobiliario.“Tania le dice que lleve todo eso a su casa y se vaya a vivir con ella. Cuando Néstor paga el flete y le deja todas las cosas, ella le dice que no se podía ir a vivir con ella y se quedó con todas las cosas. Él se quedó solo con su ropa”, lamentó.

Todo esto incluido los chats están siendo materia de investigación, la cual está bajo secreto de sumario y se lleva adelante con gran hermetismo.