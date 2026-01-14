La aparición de una mujer que estaba desaparecida desde el domingo sacudió a Córdoba y encendió todas las alertas. Fue encontrada con vida, pero atada a la orilla de un río, en una escena que provoca indignación, enojo y temor.

El caso expone una situación extrema y vuelve a poner en foco los riesgos detrás de encuentros pactados a través de aplicaciones.

El hallazgo que conmocionó a La Cumbre

El hallazgo ocurrió este martes en la zona de La Cumbre, en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba. Un vecino que transitaba por el lugar advirtió la presencia de una mujer maniatada a la vera del río y dio aviso inmediato en un cuartel de Bomberos.

El personal se comunicó con la Policía y, en cuestión de minutos, efectivos llegaron al lugar y constataron la situación.

Estaba desaparecida desde el domingo

La mujer fue identificada como Tania Suárez, de 35 años. Sus familiares no tenían noticias de ella desde el domingo 11 de enero, cuando salió de su casa y no volvió a comunicarse.

Tras ser asistida en el lugar, fue trasladada a un hospital cercano. Según se informó, se encontraba en buenas condiciones de salud.

Una cita pactada por una aplicación

De acuerdo con la información disponible, la mujer había sido vista por última vez cuando se dirigió al Parque Sarmiento para encontrarse con un hombre que había conocido a través de una aplicación de citas.

Ese mismo día, según relató su hija adolescente, su madre se dirigió luego al barrio Argüello Norte y desde ese momento se perdió todo contacto.

Datos que agravan el caso

Un familiar aportó un dato clave: la persona con la que se reunió no sería la misma que aparecía en la foto del perfil de la aplicación. Además, indicó que en el encuentro también estaba presente un amigo del sospechoso.

Estos elementos forman parte de la investigación que ahora busca reconstruir qué ocurrió entre la última vez que fue vista y el momento en que apareció atada junto al río.

Indignación y alerta

Aunque la mujer fue encontrada sana y salva, la forma en la que apareció genera un profundo repudio y vuelve a encender la preocupación por la violencia y los riesgos asociados a este tipo de encuentros.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar para determinar responsabilidades y esclarecer un episodio que sacudió a Córdoba y provocó una fuerte reacción social.