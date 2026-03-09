Después de varias semanas de silencio y especulación mediática, Luciano Castro volvió a hablar públicamente y confirmó que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor decidió contar en primera persona qué ocurrió durante las últimas semanas y por qué tomó la decisión de internarse voluntariamente en un centro de salud mental.

La reaparición de Luciano Castro ocurrió a la salida de una jornada de grabación de una serie. Allí, rodeado de periodistas que aguardaban su palabra, el actor eligió responder de manera directa y sin rodeos. Su primera frase fue una síntesis del proceso que acaba de atravesar: “Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda”.

Durante la breve conversación, el actor confirmó lo que hasta ese momento circulaba como versión en distintos medios. El actor explicó que decidió internarse para recibir contención profesional en medio de una etapa personal muy compleja. “Me interné. Es verdad, estuve en un lugar que me ayudaron los profesionales, los compañeros del lugar y me contuvieron”.

El testimonio de Luciano Castro dejó ver que la experiencia fue parte de un proceso que todavía continúa. Lejos de presentar la situación como algo ya superado, el actor describió la etapa actual como un camino de recuperación que avanza de a poco y que tiene un objetivo muy claro. “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”.

La internación se dio en un contexto de fuerte exposición mediática alrededor de su vida privada y de sus relaciones sentimentales. Ese escenario, sumado a distintas tensiones personales, terminó impactando en su estado emocional y lo llevó a buscar ayuda profesional.

Al profundizar sobre lo que atravesó durante ese período, el ex de Griselda Siciliani fue explícito respecto a su estado anímico. “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Es lo más importante”.

La entrevista terminó de forma abrupta cuando el actor decidió cerrar la conversación y retirarse del lugar. Antes de subir a su camioneta, Luciano Castro dejó una última frase breve que marcó el final del intercambio con la prensa: “No tengo más que decirles”.